Телефон пропавшего сооснователя Skillbox нашли на берегу моря в Сочи

Поисками пропавшего сооснователя Skillbox 31-летнего Игоря Коропова занимаются более 200 волонтеров и полицейские. Пока удалось найти его личный телефон. Местонахождение самого предпринимателя все еще неизвестно.

Гаджет был найден на пирсе Имеретинской низменности. Сотрудники МЧС сообщили «Интерфаксу», что в ближайшее время намерены начать поиски пропавшего как под водой, так и на поверхности. Поиски продолжают и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Идет информационный поиск пропавшего, в интернете размещаются ориентировки. 200 репостеров-волонтеров занимаются этой работой. Кроме того, порядка 15 человек проводят пешие поиски», — сообщила координатор отряда Карина Пукалова.

Кроме того, в следственном управлении по Краснодарскому краю заявили, что по факту пропажи Коропова начали доследственную проверку.

С 1 ноября Игорь Коропов перестал выходить на связь. О своих планах мужчина не сообщил ни родителям, ни друзьям. Коллеги из Skillbox и Mail.ru Group забили тревогу и начали распространять объявления о пропажи. Они также просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщать напрямую в компании или по телефону: 8 (800-70) 0-54-52.