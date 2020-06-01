Тех, кто призывает детей к массовым беспорядкам, захотели сажать на 10 лет

За призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам хотят ввести уголовную ответственность. В Госдуме предложили сажать подстрекателей на срок до 10 лет.

Инициатива принадлежит члену комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Евгению Марченко. Депутат рассказал РИА «Новости», что хочет дополнить статью 151 УК РФ. В ней идет речь о вовлечении детей в антиобщественную деятельность.

«Я хочу дополнить эту статью еще одним противоправным действием — вовлечение несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление», — подчеркнул парламентарий.

Сейчас организаторам несанкционированного митинга грозят штрафы, если в таких акциях участвуют дети. Гражданам придется заплатить до 50 тысяч, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. Именно этот вид правонарушения и хочет криминализовать Марченко: убрать из КоАП и добавить в Уголовный кодекс. Изменить намерены статьи 151 и 212 — о вовлечении детей в антиобщественные действия и массовых беспорядках.

После дополнений наказание за описанные преступления может достичь 10 лет лишения свободы.

«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», — обратил внимание Марченко. Ставки на молодежь организаторы, по его словам, делают потому, что ими проще манипулировать.

Идею депутата уже поддержали родители его избирательного округа в Санкт-Петербурге. Законопроект практически разработан. В Госдуму документ планируют внести в весеннюю сессию 2020 года.