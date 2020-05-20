На читинского блогера Леху Кочегара (Алексея Закружного) завели дело о призывах к массовым беспорядкам. Поводом послужило видео, в котором он возмущался закрытием кладбищ на родительский день.

Задержание и обыск

20 мая сотрудники полиции и СК провели обыск у жителя Читы, в ходе которого изъяли компьютер «и другие предметы, имеющие значение для следствия». В апреле читинец разместил на своем канале «видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти», сообщили в пресс-службе забайкальского управления Следственного комитета. Там добавили, что подозреваемого допросили с участием адвоката.

Ранее местная правозащитница Марина Савватеева написала в Facebook, что Леху Кочегара доставили в СК. Она опубликовала видео, на котором видна спиленная болгаркой дверь в квартиру блогера. Комментатор за кадром говорит, что обыск проходил с привлечением ОМОНа, в результате перепугалась пожилая мать Закружного. Савватеева добавила, что к задержанному не пускают адвоката Забайкальского правозащитного центра, навязывая ему «бесплатного» защитника.

Учредитель «Черной газеты», пресс-карта которой есть у Закружного, Станислав Захаров сообщил «ОВД-Инфо», что после допроса блогера отпустили.

Захаров уточнил, что допрос касался стрима, в котором блогер возмущался закрытием кладбищ в Чите перед родительским днем 28 апреля. Кладбища закрыли из-за пандемии коронавируса.

«Я предлагаю снести этот, ***, в ***, кордон и устроить гребаную, ***, революцию, без крови, без ***», — цитировало блогера «Сибирь. Реалии». Далее он рассуждал о том, что «в полиции тоже есть люди», которые «поймут и перейдут на нашу сторону».

Чем известен Леха Кочегар

Алексей Закружный — оппозиционный читинский блогер. Активисту 42 года. Его YouTube-канал «Леха Кочегар» издание «Чита.ру» называет самым крупным оппозиционным каналом Забайкальского края. В январе 2020 года все аккаунты Кочегара, по его словам, взломали. За восстановление доступа к каналу и соцсетям с блогера требовали 64 тысячи рублей — по рублю за каждого подписчика. Он отказался платить и завел новый канал «Дикий Кочегар». На нем Закружный и опубликовал стрим, из-за которого был задержан.

Источник фото: «ВКонтакте»

Осенью 2019 года Закружного дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за видеоролики с оскорблениями в адрес российского президента. В одном случае приговор вынесли по статье о неуважении к власти, во втором его признали виновным в мелком хулиганстве.

В июле того же года на Закружного и его тогдашнего адвоката Марину Савватееву составили протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Речь шла о митинге с участием якутского активиста Александр Габышева. В итоге Закружному выписали штраф на 10 тысяч рублей.