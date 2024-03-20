Общество 20 марта 2024, 12:09 Татьяна Буланова поздравила старшего сына с днем рождения Певица Татьяна Буланова поздравила старшего сына Александра с 31-летием РИА «Новости»

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Певица Татьяна Буланова поздравила старшего сына с днем рождения. Она опубликовала нежный текст в социальных сетях.

«Мой любимый старший сын! Саша! Поздравляю тебя с днем рождения! Будь счастлив», — сказала Буланова.

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Сыну артистки от первого брака с Николаем Тагриным исполнился 31 год. Она поделилась снимком Александра, на котором он изображен в элегантном черном пиджаке и белой майке.

Под фотографией поклонники Булановой оставили множество теплых слов, адресованных как ей, так и Александру Тагрину-младшему.

«Желаю встретить ему настоящую любовь и стать счастливым», — написали они.

Накануне 75-го дня рождения в Россию тайно вернулся народный артист РФ Валерий Леонтьев. Он намерен отметить праздник в узком кругу друзей. Большую часть времени певец проводит на заслуженном отдыхе в своем доме в США.