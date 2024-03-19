Общество 19 марта 2024, 13:28 Леонтьев тайно вернулся в Россию отметить юбилей Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне 75-го дня рождения РИА «Новости»

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Певец Валерий Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне 75-го дня рождения, который намерен отметить в узком кругу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

С начала 2022 года Валерий Леонтьев не устраивает концерты в России, избегает интервью и не посещает публичные мероприятия, а также отказывается от участия в музыкальных фестивалях. Однако артист иногда посещает Россию и проводит время в Москве.

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Представители Леонтьева объяснили его молчание возрастом и желанием не заниматься гастролями. Тем не менее артист продолжает выступать на частных мероприятиях, например, в Москве и Дубае, получая гонорары.

Певец предпочитает проводить большую часть времени на заслуженном отдыхе в своем доме в США. В последние два года он активно занимался своим здоровьем и сделал несколько операций.

В день своего юбилея Леонтьев объявил, что решил завершить карьеру.