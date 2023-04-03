Общество 03 апреля 2023, 23:47 Татарского зачислили посмертно в ЧВК «Вагнер» Пригожин решил зачислить Татарского в ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами РИА «Новости»

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Военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) предложили посмертно зачислить с согласия его родных в ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами, положенными погибшим бойцам. С такой инициативой выступил глава частной военной компании Евгений Пригожин. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

Документ, адресованный Межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», распространила пресс-служба Пригожина. В нем говорится, что по решению совета командиров Максима Фомина со 2 апреля зачислили в ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами, компенсациями и другими социальными гарантиями, которые полагаются погибшим вагнеровцам. Оговорено, что зачисление произойдет в случае согласия его родных.

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Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге. В тот день проходила его творческая встреча с читателями. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.