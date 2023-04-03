Общество 03 апреля 2023, 20:55 Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества Президент Путин наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин подписал документ о присвоении ордена Мужества военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Указ о награждении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в указе.

Реклама

Татарский был убит 2 апреля в результате теракта в петербургском кафе на Университетской набережной. В тот день проходила его творческая встреча с читателями.

По последним данным, число пострадавших выросло до 33. В больницах остаются 22 человека. Состояние восьми из них врачи оченивают как тяжелое.

В совершении теракта подозревают Дарью Трепову, ее уже задержали. Девушка не признала вину, но рассказала, что именно принесла на встречу статуэтку со взрывным устройством. Известно, что она пыталась скрыться. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что ко взрыву причастны украинские спецслужбы.