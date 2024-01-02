Общество 02 января 2024, 04:46 Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 10% в 2024 году Аналитик Склянчук: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают в среднем на 10% РИА «Новости»

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Жилищно-коммунальные услуги в 2024 году подорожают в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

При этом повышение тарифов по регионам будет неправомерным.

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«Согласно решению правительства, средний рост платежей по регионам варьируется от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). В Москве тарифы вырастут на 11%, Санкт-Петербурге — на 9,8%, Подмосковье — на 10,7%», — уточнило издание.

Склянчук обратил внимание на тот факт, что прошлой осенью российское правительство распорядилось индексировать плату за коммунальные услуги по регионам. Рост тарифов почти на 10% ожидается, начиная с июля. По его словам, таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет.

Что касается величины тарифов на жилищные услуги, включающие в себя расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, то они утверждаются на год собранием собственников жилья. При этом учитываются предложения управляющей организации. Если этого не будет сделано, то тарифы установят местные органы власти, добавил Склянчук.

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