Общество 02 января 2024, 02:33 Россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ «Известия»: штрафы за перепланировку ввели в 2024 году Freepik

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Новые штрафы в сфере ЖКХ начали действовать в 2024 году, а некоторые появятся в ближайшее время. Об этом сообщила газета «Известия».

С 1 января перестал действовать мораторий на штрафы за незаконную перепланировку. Теперь собственники жилья могут получить штраф в размере 2000-2500 рублей. Кроме того, инспектор обяжет владельца квартиры либо узаконить перепланировку, либо вернуть помещение в исходное состояние.

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С начала года власти смогут штрафовать поставщиков электроэнергии и сетевые организации, которые не установили умные счетчики. За это нарушение должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году планируется увеличить штраф за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Сейчас он составляет одну-две тысячи рублей, но может вырасти до 10 тысяч.

Ранее стало известно, что правительство России продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ. В 2024 пени и штрафы за несвоевременную оплату будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России году.