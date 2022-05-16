Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут на 4%
Замглавы Минстроя Ересько: тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля вырастут на 4%
С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 4%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. Его слова привел ТАСС.
Ересько напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются ежегодно с 1 июля. При этом не допускается повышение размера вносимой гражданами платы выше установленных предельных индексов.
«На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал замминистра.
Он также пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются в конце года для каждого региона в отдельности, после чего их утверждает правительство РФ. На основании этих данных региональное руководство устанавливает предельные индексы в своих муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось, что правительству России разрешили устанавливать суммы штрафов за неуплату ЖКУ. Закон подписал президент Владимир Путин.