Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут на 4%

С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 4%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. Его слова привел ТАСС.

Ересько напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются ежегодно с 1 июля. При этом не допускается повышение размера вносимой гражданами платы выше установленных предельных индексов.

«На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал замминистра.

Он также пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются в конце года для каждого региона в отдельности, после чего их утверждает правительство РФ. На основании этих данных региональное руководство устанавливает предельные индексы в своих муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что правительству России разрешили устанавливать суммы штрафов за неуплату ЖКУ. Закон подписал президент Владимир Путин.