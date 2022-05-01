Правительству России разрешили устанавливать суммы штрафов за неуплату ЖКУ

Российский кабмин самостоятельно установит размер штрафов для неплательщиков за поставки электроэнергии, тепла, газа и воды. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Принятая норма будет действовать до конца 2022 года. При расчете штрафов, пеней, неустойки и других мер взыскания за неуплату услуг ЖКХ правительство начнет использовать собственную величину вместо ставки рефинансирования Центробанка, которая действует сейчас.

РИА «Новости» напомнило, что во время представления законопроекта в Госдуму заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко подчеркивала, что корректирующая мера уменьшит размеры штрафов.

По оценке ведомства, для розничных потребителей сокращение нагрузки составит порядка 70 миллиардов рублей, речь идет о простых гражданах, бюджетных организациях и поставщиках услуг.

Этот же законопроект дает правительству право устанавливать проведение тендеров на оптовом рынке энергетики и договоров по поставкам. В частности, кабмин сможет менять даты окончания поставок и корректировать сроки их выполнения. Ранее действующее ограничение при просрочке приводило к большим штрафам.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на все заключенные договоры с 28 февраля 2022 года.