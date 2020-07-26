Тарифы на домашний интернет и ТВ в России начали расти

Цены на домашний интернет и телевидение начали расти. Так, «Билайн» с 27 июля на некоторых тарифах поднимает оплату на 50 рублей в месяц. В целом за 2020 год рост цен на эту услугу может вырасти на 10-15%.

Другие крупные игроки, помимо «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») также уже провели индексацию или же планируют в ближайшем будущем это сделать, пишет газета «Известия».

Увеличивая цены на архивные тарифы, операторы таким образом стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения, считают эксперты. Кроме того, по их мнению, пандемия коронавируса тоже только дополнительно подстегнула цены, ведь на самоизоляции абоненты потребляли больше трафика, чем обычно.

В целом, по предположениям аналитиков, за текущий год рост цен на домашний интернет и телевидение может составить 10–15%.

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 в июле запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries. Проект стартовал с продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.