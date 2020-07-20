Абоненты Tele2 смогут купить SIM-карты на Wildberries. Они получат скидки и бонусы

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries. Проект стартовал с продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Во время шопинга клиенты смогут вместе с другими товарами приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34%.

Во время пандемии в Tele2 сфокусировались на развитии цифровых каналов подключения клиентов. В московском регионе число заказов SIM-карт с доставкой на сайте оператора выросло на 30% год к году и на 80% по сравнению с периодом до карантина — началом марта 2020-го.

С выходом на популярную онлайн-площадку Tele2 расширяет присутствие в цифровых каналах дистрибуции и обеспечивает качественные подключения. Приобретая смартфон или планшет на Wildberries, клиент может сразу выбрать один из самых востребованных тарифов Tele2 по выгодной цене — всего за 198 рублей.

Запуск продаж Tele2 на Wildberries стартовал с четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга. Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения к Tele2 появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Для заказа в московском регионе клиентам доступны карты с самыми востребованными тарифами «Мой онлайн» и «Везде онлайн». При их покупке за 198 рублей клиент получает на баланс телефона 300 рублей.

Представленные на Wildberries тарифы ориентированы на разные потребности клиентов в цифровых услугах: «Мой онлайн» включает 15 гигабайт интернет-трафика, а более тяжелый «Везде онлайн» — 40 гигабайт.

Помимо бесплатного доступа к социальным сетям и мессенджерам, клиентам доступны инновационные услуги: несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

В Tele2 наладили логистические процессы так, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и гарантировать высокое качество сервиса. Об этом рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

В условиях пандемии мы сделали ставку на развитие онлайн-каналов продаж. Вывод подключений на Wildberries обусловлен тем, что здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий. И телеком-продукты не должны быть исключением. Мы готовы присутствовать везде, где клиенту удобно покупать Игорь Майстренко.

Он добавил, что продажи на крупнейшей онлайн-площадке гарантируют качественные подключения, поскольку клиент часто добавляет SIM-карту в корзину в комплекте со смартфоном. При этом современные клиенты привыкли к возможности получать карты здесь и сейчас, поэтому потребовалась организация максимально быстрой доставки.

Фокус на высококачественных партнерских программах и услугах заложен в стратегии развития Tele2. Одна из задач — последовательная проработка всех возможных путей, делающих жизнь клиентов проще и комфортнее. Это отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Жуковский.

Мы по-прежнему работаем над усилением онлайн-продаж в московском регионе, которые оказались востребованными даже после снятия ограничительных мер в столице Антон Жуковский.

По его словам, особенно важно «обеспечить бесшовный клиентский опыт, который поможет привлекать абонентов не только офлайн в любой точке региона, но и в партнерских digital-каналах».