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    19 октября 2021, 09:09

    «Тануки» решила получить с «Мужского государства» компенсацию после травли

    Сеть «Тануки» заявила о намерении взыскать убытки из-за травли, которую устроило «Мужское государство»

    Наза Салех Захи

    Сеть ресторанов «Тануки» намерена подать иск к экстремисткой организации «Мужское государство». Об этом сообщил представитель компании Станислав Колосков.

    «Тануки» решила получить с «Мужского государства» компенсацию после травли

    Он отметил, что «Тануки» подсчитает размер убытков и упущенной выгоды, которые понесла из-за «Мужского государства». О какой-то сумме можно будет говорить после того, как все каналы организации и ее лидера Владимира Позднякова перестанут работать. Об этом написал журнал Forbes.

    Колосков добавил, что «Тануки» потеряла часть выручки в конце августа. Это произошло после того, как сторонники «Мужского государства» атаковали сайт и приложение компании. Однако сумма была небольшой.

    Основатель сети Александр Орлов рассказал изданию, что компания не получила ответы на свои заявления в правоохранительные органы.

    Ранее Поздняков агитировал читателей своего Telegram-канала выступать против «Тануки», которая, по его мнению, унижала русских.

    В понедельник, 18 октября, «Мужское государство» признали экстремистской организацией в России. Такое решение был принято по итогам заседания Нижегородского областного суда.