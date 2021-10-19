«Тануки» решила получить с «Мужского государства» компенсацию после травли

Сеть ресторанов «Тануки» намерена подать иск к экстремисткой организации «Мужское государство». Об этом сообщил представитель компании Станислав Колосков.

Он отметил, что «Тануки» подсчитает размер убытков и упущенной выгоды, которые понесла из-за «Мужского государства». О какой-то сумме можно будет говорить после того, как все каналы организации и ее лидера Владимира Позднякова перестанут работать. Об этом написал журнал Forbes.

Колосков добавил, что «Тануки» потеряла часть выручки в конце августа. Это произошло после того, как сторонники «Мужского государства» атаковали сайт и приложение компании. Однако сумма была небольшой.

Основатель сети Александр Орлов рассказал изданию, что компания не получила ответы на свои заявления в правоохранительные органы.

Ранее Поздняков агитировал читателей своего Telegram-канала выступать против «Тануки», которая, по его мнению, унижала русских.

В понедельник, 18 октября, «Мужское государство» признали экстремистской организацией в России. Такое решение был принято по итогам заседания Нижегородского областного суда.