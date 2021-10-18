«Мужское государство» признали экстремистской организацией в РФ

Сетевое сообщество «Мужское государство» признали экстремистской организацией в России. Такое решение вынесли по итогам заседания Нижегородского областного суда.

О решении суда в отношении «Мужского государства» сообщило издание «Медиазона» (признано иностранным агентом в РФ).

Сам основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков сегодня не явился на заседание. Иск о признании его объединения экстремистской организацией и запрете деятельности в России был подан областной прокуратурой. Судья Анна Белова удовлетворила его.

Адвокат Дзамболат Габараев, представляющий интересы Позднякова, просил суд провести психолого-лингвистическую экспертизу для того, чтобы определить, занималось ли «Мужское государство» травлей женщин. Судья Белова ответила отказом, сославшись на результаты экспертиз, которые были заказаны по просьбе прокуратуры. По их результатам были установлены признаки угроз и возбуждение ненависти в отношении женщин. Судья в ходе слушания она также упомянула травлю матери-одиночки, усыновившей темнокожего ребенка.

Ранее каналы Позднякова заблокировали в Telegram и на YouTube.