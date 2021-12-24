Танцы в кожаных шортах с жезлами. Елка в Приморье вызвала вопросы у зрителей

Губернаторская елка для детей во Владивостоке в этом году запомнится зрителям надолго. На арену цирка, где проходил утренник, вышли девушки в кожаных коротких шортах, ботфортах и фуражках.

В руках у них были жезлы. Они исполнили танцевальный номер, судя по всему, изображая полицейских, но из-за их облика у зрителей, которые были в зале вместе с детьми, возникли совсем другие ассоциации.

Праздник организовало министерство культуры и архивного дела Приморского края. В ведомстве пообещали, что ребят ждет сказочное новогоднее шоу. В программу было включено выступление аттракциона «Медвежий цирк», розовых пеликанов, верблюдов, ламы и дикобразов, лаек, пони и южноамериканских носух. Помимо этого, были запланированы номера силовых акробатов и воздушных гимнастов.

Пока в министерстве никак не прокомментировали номер в кожаных шортах. При этом несколькими днями ранее Минкультуры края запретило спектакль «До третьих петухов» в театре кукол.