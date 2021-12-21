Спектакль про Ивана-дурака отменили во Владивостоке по звонку чиновников

Спектакль по сказке Василия Шукшина «До третьих петухов» отменили в Приморском театре кукол. Премьера постановки планировалась в январе. Как сообщили изданию «Подъем» в театре, спектакль отменили после звонка из местного Министерства культуры.

Представители труппы отметили, что переговоры по поводу постановки планировались на понедельник, 20 декабря, но директор театра прийти на них не смогла. Точных причин отмены спектакля в театре не назвали.

«Мы сами пока не знаем никакой причины отмены. Нам позвонили, сказали, что мы должны убрать спектакль», — пояснил собеседник издания.

По данным Telegram-канала Amur Mash, на генеральной репетиции постановки побывала министр культуры Приморья Елена Бронникова. После этого из ведомства поступил звонок с требованием отменить спектакль.

В пресс-службе министерства отметили, что не понимают столь повышенного интереса к постановке.

«Репертуары меняются. Это комментировать не имеет никакого смысла. Если бы там аншлаг был на премьере и такой живой интерес у публики, было бы еще понятно», — заявили в министерстве.

«До третьих петухов» — сатирическая сказка для взрослых. По сюжету Иван-дурак пытается получить справку о том, что он не дурак. Постановка имела маркировку «18+».