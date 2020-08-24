Танковый биатлон стартовал на полигоне Алабино. Онлайн-трансляция

Команды второго дивизиона принимают участие в танковом биатлоне 24 августа. На этом этапе за победу борются восемь стран. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Команды Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго и Абхазии соревнуются 24 августа на полигоне Алабино. Гонки проходят в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Конкурс «Танковый биатлон» проводится уже девятый раз. За победу борются команды из 19 стран мира, в том числе из России, Китая, Казахстана и Белоруссии, которые неоднократно становились призерами предыдущих соревнований.

Заезды пройдут с 23 августа по 5 сентября. В день открытия Армейских международных игр «АрМИ-2020» экипажи выступали на знаменитых танках Т-34, лучших боевых машинах Второй мировой войны.

На играх также будет представлена современная военная техника и новейшие образцы оружия. Всего в мероприятиях примут участие представители 92 стран.