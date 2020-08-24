Появились кадры боевой техники с Армейских международных игр
Снимки с танкового биатлона опубликовал на своей странице в Instagram телеканал «Звезда».
По данным телеканала, в рамках первой гонки на полигоне «Алабино» боролись экипажи боевых машин из Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая.
Победитель определился через 19 минут 20 секунд. Именно столько потребовалось китайскому танку, чтобы прийти к финишу. Второе место занял экипаж из Белоруссии. Ему удалось преодолеть трассу за 21 минуту 57 секунд. Бронза досталась Азербайджану. Они финишировали за 22 минуты 31 секунду.
В рамках форума «Армия-2020» зрители ознакомятся с современными и перспективными образцами оружия, военной техникой, а также современными оборонными технологиями. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, всего на выставке представят более 28 тысяч экспонатов.
Перед открытием форума министр посмотрел выставку новейшей авиатехники на аэродроме в Кубинке.
Среди представленных новинок истребитель Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник «Охотник», а также беспилотник «Альтиус», истребители Су-35С и МиГ-35, вертолеты Ка-52К, Ми-38Т, Ми-171Ш, представленные в открытой части экспозиции.
Всего в форуме примут участие представители 92 стран. Будет продемонстрировано около 700 единиц военной техники и вооружения. Кроме того, в рамках мероприятия проведут более 180 научно-деловых мероприятий, затрагивающих актуальные вопросы безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала российского оборонно-промышленного комплекса.
Для публики Международный форум «Армия -2020» откроется 27 числа. В этот день все желающие смогут посмотреть новинки оборонно-промышленного комплекса России.