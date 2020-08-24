Появились кадры боевой техники с Армейских международных игр

Международные армейские игры в этом годы проводятся совместно с форумом «Армия-2020». Но если на выставке представлены самые новые и перспективные образцы вооружений, то уже поступившую на вооружение технику можно увидеть в действии во время соревнований между военными из разных стран.

Снимки с танкового биатлона опубликовал на своей странице в Instagram телеканал «Звезда».

По данным телеканала, в рамках первой гонки на полигоне «Алабино» боролись экипажи боевых машин из Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая.

Победитель определился через 19 минут 20 секунд. Именно столько потребовалось китайскому танку, чтобы прийти к финишу. Второе место занял экипаж из Белоруссии. Ему удалось преодолеть трассу за 21 минуту 57 секунд. Бронза досталась Азербайджану. Они финишировали за 22 минуты 31 секунду.

В рамках форума «Армия-2020» зрители ознакомятся с современными и перспективными образцами оружия, военной техникой, а также современными оборонными технологиями. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, всего на выставке представят более 28 тысяч экспонатов.

Перед открытием форума министр посмотрел выставку новейшей авиатехники на аэродроме в Кубинке.

Среди представленных новинок истребитель Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник «Охотник», а также беспилотник «Альтиус», истребители Су-35С и МиГ-35, вертолеты Ка-52К, Ми-38Т, Ми-171Ш, представленные в открытой части экспозиции.

Всего в форуме примут участие представители 92 стран. Будет продемонстрировано около 700 единиц военной техники и вооружения. Кроме того, в рамках мероприятия проведут более 180 научно-деловых мероприятий, затрагивающих актуальные вопросы безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала российского оборонно-промышленного комплекса.

Для публики Международный форум «Армия -2020» откроется 27 числа. В этот день все желающие смогут посмотреть новинки оборонно-промышленного комплекса России.