«Там все нормально, спокойная обстановка»: ветеран «Байконура» рассказал о ситуации на космодроме

Ситуация в городе Байконур, где находится арендуемый у Казахстана российский космодром, спокойная и не вызывает опасений на фоне протестов в стране. Об этом «360» рассказал президент Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-Чебоксары» и ветеран космодрома Валериан Тихонов.

По словам Тихонова, все меры по восстановлению безопасности Байконура были приняты еще в 90-е годы, однако потом все восстановилось.

«Народ там прижился и успокоился. Националисты все уехали, там нормальная обстановка была все эти годы», — заявил он. По словам ветерана, он часто приезжает на Байконур по рабочим делам и находится в контексте всех событий.

«Общаемся сейчас с людьми оттуда, переживать не надо. Это же полигон, территория большая. В городе пропуская система как была, так и осталась», — заверил Тихонов. Он добавил, что были усилены посты, работают «выездные бригады», контролирующие местность.

«Наверняка и поисковую группу на вертолетах привлекли», — заявил Тихонов.

Первый и крупнейший в мире космодром Байконур расположен в Кызылординской области Казахстана, между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам.

Космодром и город с одноименным названием вместе образуют комплекс Байконур. Россия арендовала его у Казахстана до 2050 года.