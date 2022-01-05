Роскосмос сообщил об обстановке в Байконуре на фоне протестов

В городе Байконур обстановка остается спокойной, несмотря на развернувшиеся в Казахстане акции протеста. Правоохранители работают в штатном режиме, заявили представители Роскосмоса.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что глава городской администрации Константин Бусыгин регулярно информирует гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о ситуации вокруг Байконура, написал ТАСС.

Первый и крупнейший в мире космодром Байконур расположен в Кызылординской области Казахстана, между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром и город с одноименным названием вместе образуют комплекс Байконур. Россия арендовала его у Казахстана до 2050 года.

Акции протеста в республике начались 2 января. Триггером послужил рост цен на сжиженный газ. За минувшие дни они нарастали и вылились в столкновения на улицах. В Алма-Ате жители начали поджигать административные здания и нападать на правоохранителей. Ситуация остается сложной и в других городах страны.