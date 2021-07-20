«Там братская могила». Депутат объяснил закон о запрете продажи животных в зоомагазинах

Зоомагазины и птичьи рынки не соблюдают никаких требований при продаже животных. Их не выгуливают, плохо кормят и не оказывают ветеринарную помощь. Законопроект поможет урегулировать этот вопрос. Об этом в разговоре с «360» рассказал автор документа, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Сегодня происходит реализация животных через зоомагазины и птичьи рынки. Это не выдерживает никаких требований, потому что там нет ни проветривания, ни выгуливания, ни изоляции, ни ветеринарной помощи, ни соблюдения температурного режима дня, кормления, социального общения — вообще ничего», — объяснил парламентарий.

По словам депутата, торговлю животными в зоомагазинах не будут запрещать при условии соблюдений продавцами всех необходимых требований. Бурматов подчеркнул, что многие уже отказались от этой идеи, так как в формате работы магазинов и рынков обеспечить нормальные условия щенкам и котятам очень сложно.

«На любой двор этого птичьего рынка загляните — там вообще братская могила из этих животных, которым не повезло дожить до момента продажи», — добавил глава парламентского комитета.

Зоозащитница Мария Щеглова назвала этот законопроект замечательным и отметила, что нововведение будет единственной надеждой в борьбе с живодерами.

«Надеюсь, этот проект будет поддержан и этот ад для животных прекратится. Но останется открытым вопрос, как люди смогут покупать себе любимцев», — прокомментировала ситуацию Щеглова.

Она предположила, что все должно быть легально, с участием волонтеров. Зоозащитница призвала четко продумать новый механизм торговли животными и развернуть борьбу с так называемыми коробочниками — теми, кто годами держит и разводит зверей на продажу в тесных клетках.

Накануне комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект Бурматова о запрете продажи животных на птичьих рынках и в зоомагазинах. В июне кабмин одобрил еще одно предложение депутата — поправки в КоАП по штрафам за оставление домашних животных без владельца.