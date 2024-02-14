Общество 14 февраля 2024, 11:43 Таксист из Москвы подарил невесте сердце из 30 машин Mash: таксист из Москвы собрал сердце из 30 машин и сделал предложение девушке Freepik

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В День святого Валентина московский таксист выстроил сердце из 30 желтых машин под окнами возлюбленной и сделал ей предложение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина пришел к дому с большим букетом красных цветов и кольцом.

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«Посмотри, это все ради нас, ради нашей любви! Я так давно ждал этого момента! Выходи за меня!» — прокричал возлюбленный.

После пламенной речи девушка выбежала из подъезда и крепко обняла мужчину, а машины издали протяжный гудок. Судя по реакции избранницы, попавшей на видео, сюрприз ей понравился, и романтик услышал заветное «да».

В Москве в ночь с 3 на 4 февраля три пары заключили брак в необычном месте — на станции московского метро «Маяковская». Свадебные церемонии прошли в рамках проекта «Новые адреса счастья», который позволяет москвичам подобрать одно из более 30 оригинальных мест для свадебной церемонии. При этом интерес к таким локациям постоянно растет.

В 2023 году в Москве церемонию бракосочетания провели для 86 594 пар. Чаще всего женились в августе и июле. Больше чем для половины влюбленных брак был первым. Чаще всего москвичи играли свадьбу в возрасте 25 лет.