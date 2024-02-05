Общество 05 февраля 2024, 11:42 Три свадьбы сыграли на станции метро «Маяковская» в Москве Ракова: первые свадьбы 2024 года сыграли на станции метро «Маяковская» в Москве РИА «Новости»

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В Москве в ночь с 3 на 4 февраля на станции московского метро «Маяковская» три пары заключили брак. Свадебные церемонии прошли в рамках проекта «Новые адреса счастья». О нем рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Проект «Новые адреса счастья» инициировал мэр столицы. Парам предложили более 30 оригинальных мест для свадебной церемонии, в том числе — московское метро. Подземка вошла в список локаций в 2021 году.

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«За это время на „Маяковской“ поженилась 51 пара», — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По словам Раковой, интерес к выездным регистрациям брака среди горожан непрерывно растет. За первые два месяца уже забронировали более 40% временных слотов на 2024 год. Особым спросом пользуется именно станция «Маяковская»: почти все места в этом году уже заняты.

«Мы всегда учитываем пожелания молодых и в случае большого спроса выделяем дополнительное время для бракосочетаний», — добавила она.

Чтобы заключить брак на платформе станции «Маяковская», пары должны лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 Ознакомиться со всеми предлагаемыми местами поможет сервис «Наша свадьба», запущенный в 2023 году.

За год в Москве создали более 86,5 тысячи семей. Чаще всего женились в августе и июле.