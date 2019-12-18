«Таких людей я даже руками не трогаю». Швед объяснил, зачем плюнул в Давидыча

Эрик Китуашвили, известный как блогер Давидыч, обратился в полицию после очередной провокации Игоря Шведа. Тот плюнул в машину блогера, пытаясь вызвать его на конфликт. По словам Шведа, плохие отношения у них с Давидычем уже давно.

«У нас с ним давний конфликт. Он наговорил на меня нехороших вещей на большую публику свою. Когда я предложил ему решить вопрос по-мужски, он просто прятался, гасился, некрасиво себя вел. Я ему несколько дней назад набирал, предлагал встретиться и закрыть вопрос в ресторане, на что он мне грубо ответил по телефону. Но я ему сказал, что все равно увидимся. Ну вот мы вчера и увиделись», — рассказал Швед.

На видео, которое оказалось в распоряжении «360», видно, как разворачивалась встреча давних недругов. Швед провоцирует Давидыча, даже плюет в его сторону. Эрик, в свою очередь, садится в машину и уезжает. После этого неприятели встретились в отделении полиции, где Давидыч написал на Шведа заявление.

«Просто я его с небес на землю припустил. Таких людей, как он, я даже руками не трогаю. Он даже не заслуживает получить от меня леща. Он сел в машину, начал от меня уезжать — я просто плюнул ему в лицо, дабы дать ему понять, что он недостойный человек. Даже удара получить он недостоин», — добавил Швед.

По его словам, после плевка Давидыч вышел из машины и спросил, зачем в него плюнули. Швед объяснил: он это сделал, потому что считает оппонента «чертом и чепухой».

«Он непорядочный человек, и пусть это знают все», — заключил Швед.