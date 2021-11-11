«Такая глупость»: Пересильд оправдалась за потраченные на полет ее киноэкипажа в космос деньги

После полета киноэкипажа на МКС пользователи стали обвинять съемочную группу в бессмысленно потраченных деньгах. Актриса Юлия Пересильд заявила, что отдала бы их на лечение детей, но это не решило бы проблему.

По словам актрисы, если бы перед полетом ей бы сказали, что все деньги можно отдать на лечение больным детям, то она могла бы от него и отказаться.

«Как-то никто не спросил это у меня. Это такая глупость! Любая проблема, которая на сегодняшний день существует с детьми, решается не только деньгами», — заявила Пересильд в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

По словам актрисы, на потраченные деньги можно было бы помочь максимум 10 детям. Но, как она отметила, таким способом нельзя решить проблему. Для начала необходимо создать систему, которая будет не разово помогать, а действительно работать.

Киноэкипаж летал на МКС, чтобы снять несколько сцен для фильма «Вызов». В состав съемочной группы вошла Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко. Вместе с ними на МКС прибыл космонавт Олег Новицкий. Киноэкипаж провел в космосе 12 дней, а домой вернулся 5 октября.