Киноэкипаж вернулся с МКС и дает первую пресс-конференцию. Прямая трансляция

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проводят первую пресс-конференцию после съемок фильма «Вызов» на борту МКС. Первый в мире киноэкипаж провел на станции 12 дней и вернулся на Землю. «360» ведет прямую трансляцию с брифинга.

Юлия Пересильд играет в фильме «Вызов» роль врача, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь космонавту. Режиссером картины, которая обещает стать первой, снятой в космосе, выступил Клим Шипенко, который также побывал на станции. Сегодня они делятся своими впечатлениями от космического путешествия.

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю 17 октября. Корабль «Союз МС-18» зашел на посадку в Казахстане. Жена Новицкого ранее рассказала, как готовила семьи актрисы и режиссера к их первому полету на орбиту и возвращению.