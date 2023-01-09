09 января 2023, 11:21
Таиланд отменил проверку вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну
Минздрав Таиланда заявил об отмене проверки сертификатов от COVID-19 при въезде в страну
Власти королевства Таиланд отменили ранее введенное правило по проверке сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну. Об этом сообщило издание Thai Rath со ссылкой на заместителя премьер-министра и министра здравоохранения Анутина Чарнвиракулы.
«Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня», — заявил политик.
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Согласно заявлению министра, с 9 января в аэропортах страны не будут проверять наличие сертификатов о полной вакцинации от COVID-19.
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Ранее 7 января власти Таиланда заявили, что при въезде в аэропортах будут проверять наличие сертификат о вакцинации от ковида, либо требовать справку о противопоказаниях к вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании. Ограничения просуществовали только два дня.
Тем временем в Китае сообщили о смерти 20 ученых Инженерной академии КНР из-за COVID-19 после отмены коронавирусных ограничений. Жесткие меры, которые действовали на протяжении трех лет, отменили. Однако в стране эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
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