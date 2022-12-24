Общество 24 декабря 2022, 18:56 Сын Лукашенко Николай потренировался стыковать «Союз МС» к МКС в Звездном городке Младший сын Лукашенко Николай потренировался в ЦПК стыковать космический корабль РИА «Новости»

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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина потренировался стыковать космический корабль. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Сотрудники ЦПК показали белорусскому лидеру тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой юноши наблюдал его отец Александр Лукашенко.

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«Реально и при стыковке точно так же?», — поинтересовался президент Белоруссии.

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В Telegram-канале Роскосмоса уточнили, что белорусской делегации показали в ЦПК тренажеры российского сегмента МКС, корабля «Союз МС», гидролабораторию и центрифугу.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что годных к полету претенденток отберут по медицинским показаниям. Всего принять участие в космическом полете на МКС рассчитывают шесть претенденток от Белоруссии.