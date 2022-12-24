Общество 24 декабря 2022, 17:41 Лукашенко рассказал об отборе космонавтов для полета на МКС Президент Белоруссии Лукашенко: годных к полету претенденток отберут по медпоказаниям

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Прохождение медицинской комиссии станет главным условием для полета на МКС для всех шести претенденток от Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщил ТАСС.

Фото: Роскосмос

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Он добавил, что если по медицинским показания пройдут сразу несколько девушек, то они полетят в космос по очереди.

«Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. <…> Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий», — сказал Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Он призвал девушек-кандидатов не переживать по этому поводу, так как работы хватит всем. Белорусский лидер отметил, что за белорусскими претендентками на полет будет «присматривать» космонавт Олег Новицкий.

В Telegram-канале Роскосмоса уточнили, что имя первого белорусского космонавта станет известно после Нового года.

По словам начальника ЦПК Максима Харламова, медкомиссия выдаст свои рекомендации по годности кандидаток к дальнейшей подготовке 28 декабря, после чего будут определены основной и дублирующий космонавты.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году.