24 декабря 2022, 17:41
Лукашенко рассказал об отборе космонавтов для полета на МКС
Президент Белоруссии Лукашенко: годных к полету претенденток отберут по медпоказаниям
Прохождение медицинской комиссии станет главным условием для полета на МКС для всех шести претенденток от Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщил ТАСС.
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Он добавил, что если по медицинским показания пройдут сразу несколько девушек, то они полетят в космос по очереди.
«Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. <…> Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий», — сказал Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Он призвал девушек-кандидатов не переживать по этому поводу, так как работы хватит всем. Белорусский лидер отметил, что за белорусскими претендентками на полет будет «присматривать» космонавт Олег Новицкий.
В Telegram-канале Роскосмоса уточнили, что имя первого белорусского космонавта станет известно после Нового года.
По словам начальника ЦПК Максима Харламова, медкомиссия выдаст свои рекомендации по годности кандидаток к дальнейшей подготовке 28 декабря, после чего будут определены основной и дублирующий космонавты.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году.
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