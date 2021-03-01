Сын Юрия Куклачева объяснил, как перевоспитать агрессивную кошку

Сын артиста цирка Юрия Куклачева Дмитрий объяснил, как перевоспитать агрессивную и неспокойную кошку. По его словам, важно выявить причину такого поведения питомца, сообщил телеканал «Звезда».

«Если кошка начинает вести себя по отношению к хозяину агрессивно, настороженно и не идет на контакт, прежде всего нужно понять природу такого настроения, нужно разобраться, почему кошка себя так ведет. А для этого нужно за ней понаблюдать», — отметил специалист.

Куклачев-младший обратил внимание, что кошки являются крайне чувствительными животными. Любимица может стать отрешенной из-за плохого настроения или болезни. Актер заметил, что каждый случай индивидуален. Эти питомцы часто не понимают слов хозяина и считывают информацию по интонации. Важно, чтобы тон во время общения с животным должен быть доброжелательным. Помимо прочего, необходимо быть ласковым с кошкой и чаще играть с ней.

Недавно зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему кошки любят забираться в коробки. Он уточнил, что тесные пространства помогают им избавиться от стресса.