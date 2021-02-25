Зоопсихолог объяснил любовь кошек к картонным коробкам

Кошки любят забираться в коробки, потому что тесные пространства помогают им избавиться от стресса. Об этом рассказал зоопсихолог Мирослав Волков, сообщил Пятый канал.

Кошки находятся в промежуточном положении между хищником и жертвой. Эти четвероногие — хорошие охотники, но в тоже время есть хищники, которые могут их съесть. Именно поэтому кошки чувствуют себя комфортнее в месте со множеством разных «домиков» и возможностью сесть в засаду, написал сайт eg.ru.

«Залезая в коробку, домашние любимцы изучают ее как новое укрытие и снимают стресс. Одновременно они используют ящик как обогреватель — за картонными стенами немного теплее, чем в квартире», — объяснил зоопсихолог.

Коробки позволяют уйти от стресса, который кошки испытывают на больших открытых территориях.

Домики из зоомагазинов кошки иногда отвергают из-за неподходящей конструкции. Пушистые питомцы любят сидеть повыше, чтобы иметь хороший обзор. Однако домик не должен выглядеть как дупло, так как в таком случае котам неудобно наблюдать за окружающим миром. Да и к тому же в нем небезопасно — нужно слишком сильно высовываться. Поэтому лучше всего предлагать кошкам теплые открытые лежанки, например, на подоконнике.