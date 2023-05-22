Эксклюзив 22 мая 2023, 13:03 Сын Дианы Гурцкая рассказал о злых комментариях о своем погибшем отце Сын Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко пожаловался на хейт против отца в Сети РИА «Новости»

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Сын Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко Константин рассказал о хейте, с которым столкнулся в Сети, когда читал материалы о своем отце. Переживаниями молодой человек поделился на своей странице во «ВКонтакте».

«Читал в интернете разные статьи [о смерти Петра Кучеренко], видел много злых и гневных комментариев», — написал сын погибшего.

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Он подчеркнул, что отец был для него самым лучшим, каким бы он ни казался многим людям. Константин Кучеренко посоветовал подписчикам ценить свою семью и близких.

«[Отец] был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне и в личку, и в директ. Это все очень важно», — добавил молодой человек.

Петр Кучеренко занимал пост статс-секретаря — замминистра науки и образования, скончался на 47-м году жизни 20 мая, когда возвращался из командировки с Кубы. Ему стало плохо в самолете. Борт сел в Минеральных Водах. Врачи пытались спасти Кучеренко, но не смогли.

Друг семьи Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко, продюсер Анна Исаева в беседе с «360» отметила, что супруг артистки был очень хорошим человеком

«Он был незаменим», — поделилась она.

Похороны замминистра пройдут 24 мая на Троекуровском кладбище.