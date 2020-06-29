Свыше пяти тысяч фейков о голосовании по поправкам зафиксировали в Сети

Больше пяти тысяч фейков о голосовании по поправкам к Конституции обнаружено в Сети. Большинство из них из удаленных частей России.

Об этом сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, пишет РИА «Новости».

«Огромная группа фейков идет через социальные сети, связанных как раз с тем, как проходит голосование. Эти фейки я бы разделил на две группы: фейки федерального масштаба, которые гуляют по всей стране, и локальные, региональные истории», — пояснил Малькевич.

Он отметил, что число публикаций недостоверных данных давно перевалило за пять тысяч.

«Фейкометы атакуют небольшие населенные пункты в удаленных субъектах Российской Федерации, чтобы сложнее было оперативно проверить», — подчеркнул зампредседатель.

Малькевич считает, что рост фейков увеличится к финальному дню голосования.

«И, конечно, первого числа, непосредственно в ключевой день, в заключительный день голосования, я думаю, они будут идти практически ежечасно», — уточнил он.

В России с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам к Конституции. С первого же дня ЦИК России зафиксировал фейки и провокации на участках. Со своей стороны они стараются сделать так, чтобы избирательный процесс был полностью и максимально прозрачным.