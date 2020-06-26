ЦИК зафиксировал фейки в первый день голосования по поправкам к Конституции

Фейки и провокации существуют, признал он. Сотрудники ЦИК знают, что это группа людей практически одного и того же состава. Они собираются на каждых выборах и устраивают провокации.

«Рисуют и размещают фейки. А затем они улыбаются и смотрят, как реагирует система, как гоняется за их воздушными шариками, которые они запускают в небо», — отметил Булаев.

Однако в ЦИК сразу понимают, где фейк, и работают, чтобы избирательный процесс был полностью и максимально прозрачным.

Общероссийское голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля.