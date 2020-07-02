Еще 6000 человек вылечили от COVID-19 в России

В России за сутки выявили 6760 случаев коронавируса. Всего в стране заражение подтвердили у 661 165 человек. В РФ провели более 20 миллионов тестов на COVID-19.

За последние 24 часа положительными оказались анализы на коронавирусную инфекцию у жителей 83 регионов России. У многих болезнь протекает бессимптомно — у 32,1%.

Медики помогли еще 6047 заболевшим россиянам, полностью вылечив их от COVID-19. Всего с начала эпидемии поправились 428 978 наших соотечественников. Умерли 9683 человека (+147 за сутки).

По регионам ситуация с выявлением новых случаев меняется незначительно. Первые две строки по этому показателю по-прежнему занимают Москва и Подмосковье: в столице СОVID-19 подтвердили у 662 пациентов, в Московской области их стало на 317 больше.

Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (+266 новых случаев), Санкт-Петербург (+258) и Иркутская область (+243).

Как уточнили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день проведено более 20,1 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за 24 часа специалисты сделали 316 тысяч тестов. Медики наблюдают за состоянием 286 647 пациентов, у которых подозревают коронавирус.

В Москве около полутора тысяч горожан сдали плазму для больных COVID-19. Ее используют в качестве дополнительной терапии при лечении среднетяжелых и тяжелых больных.