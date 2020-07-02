Почти 1,5 тысячи москвичей сдали плазму для пациентов с СОVID-19

Плазму с антителами к коронавирусу в российской столице взяли почти у 1,5 тысячи человек, справившихся с инфекцией. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такую плазму вливают среднетяжелым и тяжелобольным в качестве дополнительной терапии.

«В столице 1451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз», — рассказала Ракова. Ее слова приведены на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Заммэра поблагодарила добровольцев и призвала всех переболевших помочь инфицированным, которые остаются в больницах. Для этого нужно позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно, с 09:00 до 19:00. Также на сайте ведомства можно заполнить специальную анкету.

Перед тем как стать донорами, желающие сдают анализы и проходят медицинское обследование. Если нет противопоказаний (гепатиты, ВИЧ, инфекционные заболевания, перенесенные операции и т.д.) и антител в организме достаточно, то человека приглашают сдать плазму.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что анализы на иммунитет к коронавирусу сдали более восьми тысяч человек из трех регионов РФ.