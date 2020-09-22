Свыше 6 тысяч случаев COVID-19 подтвердили в России

В России за сутки подтвердили 6215 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, часть из них (25,1%) протекает бессимптомно. С начала эпидемии COVID-19 выявили у 1 115 810 жителей страны.

Врачи отпустили домой 5976 пациентов, которым удалось полностью победить инфекцию. Всего выздоровели 917 949 наших соотечественников. Скончались за последние 24 часа 160 россиян. За все время пандемии коронавирус унес жизни 19 649 жителей страны.

В Москве подтвержденных случаев COVID-19 за сутки оказалось 980, в Санкт-Петербурге — 211, в Ростовской области — 181. В пятерку регионов по этому показателей попало Подмосковье, где инфекцию выявили у 172 человек, и Нижегородская область (+157 заболевших).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В стране на 22 сентября провели свыше 43,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За день, по данным Роспотребнадзора, их сделано 237 тысяч. Из-за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением остается 221 141 человек.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Минздрав РФ разрешил клинические исследования еще одного препарата, созданного для борьбы с коронавирусной инфекцией в центре Чумакова. Участие в них примут более трех тысяч добровольцев. Завершить испытания специалисты рассчитывают в ноябре.