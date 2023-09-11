Общество 11 сентября 2023, 12:42 Свыше 45 млн избирателей приняли участие в Едином дне голосования Памфилова: более 45 млн избирателей участвовали в Едином дне голосования РИА «Новости»

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Участие в Едином дне голосования (ЕДГ) приняли более 45 миллионов избирателей. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала среднюю явку по стране самой высокой с 2017 года — она составила 43,5%.

«По информации на 09:00 сегодняшнего дня, [в Едином дне голосования] приняли участие более 45 миллионов из потенциальных 67, средняя явка составила 43,5%, это высокий показатель, очень высокий показатель на выборах аналогичного уровня», — сказала Памфилова.

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По ее словам, в прошлом году в ЕДГ участвовали 35%, в 2020-м — 41,17%. Глава ЦИК добавила, что свыше 30 тысяч кандидатов от 13 партий по итогам голосования уже избрали.

Всего в выборах принимали участие 20 партий, а в стране действует 25 партий. Памфилова проинформировала о том, что в региональные законодательные собрания избрали представителей девяти партий. Повторных выборов или вторых туров на выборах глав регионов проводить не планируют, подчеркнула она.

Выборы разного уровня прошли в России на прошлой неделе. В частности, в Московской области выбирали губернатора. Действующий глава региона Андрей Воробьев победил, набрав более 83% голосов.

Также победу удалось одержать временно исполняющему обязанности губернатора Смоленской области Василию Анохину. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что его поддержали 86,62% избирателей.

Жители Ивановской области на выборах главы региона больше всего голосов отдали за Станислава Воскресенского. Действующий губернатор набрал 82,49%.