Свыше 35 тысяч человек вылечили от COVID-19 в Подмосковье

Подмосковные медики вылечили от коронавируса еще 918 человек. Пациентов региональных клиник выписали после отрицательных тестов на COVID-19. Всего в Московской области выздоровели более 35 тысяч инфицированных.

За последние сутки лечение завершили 918 человек, уточнили в Мособлштабе. С начала эпидемии в Подмосковье поправились 35 240 заболевших.

По последним данным, в регионе выявили 57 269 случаев COVID-19. Скончались 875 подхвативших инфекцию.

Всего в России коронавирус подтвержден у 641 156 человек. Из них 403 430 выздоровели, а 9166 скончались.

В стране уже завершили испытания трех российских прототипов вакцины от COVID-19. Благодаря препаратам формируется иммунитет к инфекции.