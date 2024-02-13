Общество 13 февраля 2024, 10:33 Более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы Собянин: более 82 тысяч человек переедут в новые дома по реновации на юге Москвы Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Более 82 тысяч жителей Москвы получат новое жилье по программе реновации на юге города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для участников программы построили 27 домов, от 25 из которых уже начали получать ключи первые жильцы.

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«Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же — проектируется», — отметил мэр.

Помимо этого, на юге мегаполиса совершенствуют и социальную инфраструктуру, делая ее удобной и доступной для каждого. Так, в Бирюлеве Восточном возвели детскую поликлинику с травмпунктом и строят учебный корпус на 825 мест.

Вдобавок в Чертанове Северном почти готов учебный корпус для 300 учеников. А в Нагорном районе планируют возвести корпус для школы на Болотниковской улице.

С начала года почти 20 ветхих домов расселили в Москве по реновации.