Свыше 10 000 новых случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России подтвердили 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 нашли у жителей 83 регионов страны. Теперь больных 187 859.

За последние 24 часа коронавирус унес жизни 98 человек. С начала эпидемии скончались уже 1723 россиянина. Врачи помогли 26 608 пациентам. Домой отпустили еще 2805 человек, которым потребовалась госпитализация.

Среди новых случаев у 48,9% больных с СОVID-19 нет клинических проявлений заболевания. Оно протекает бессимптомно.

В Москве выявленных за сутки коронавирусных пациентов больше всего — 5846. На втором месте Подмосковье, где подтвердили 918 случаев COVID-19. На третьем — Санкт-Петербург (+375 положительных тестов на коронавирус).

Всего в РФ сделали более 4,9 миллиона тестов на коронавирус, уточнили в Роспотребнадзоре. За сутки провели около 184 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением остаются 292 тысячи человек с подозрением на COVID-19.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее вызывает коронавирус нового типа. Болезни присвоили официальное название COVID-19, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания.

Бразильские ученые пришли к выводу, что в основном коронавирус распространился по планете благодаря путешествиям. Ограничение международных перевозок и закрытие границ, считают эксперты, помогут предотвратить рост числа зараженных.