Путешествия назвали основной причиной распространения коронавируса

Ученые считают, что коронавирус распространился по миру из-за путешествий. Запретившие международные перевозки страны успешнее борются с инфекцией, чем не принявшие никаких мер.

Выводы сделали специалисты Федерального университета Баии в Бразилии, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на результаты проведенных исследований.

Эксперты полагают, что наиболее пострадали от COVID-19 страны с загруженными аэропортами, регулярно принимающими тысячи международных рейсов. Это объясняет, например, почему в США и Великобритании, занимающих первое и третье место в мире по объему авиаперевозок, высокая смертность от коронавируса.

Бразильские ученые добавили, что проверка и изоляция путешественников, вероятно, могли бы стать «легким решением» для всего человечества. Ведь в государствах, где воздушные перевозки закрыли достаточно быстро, борьба со вспышкой инфекции оказалась более успешной.

В исследовании указано, что климат на распространение вируса влияет мало. Это говорит не в пользу теории о чувствительности коронавируса к высоким температурам и влажности.

Главным объяснением роста числа заболевших COVID-19 ученые все же назвали международные авиаперевозки. Их ограничение и закрытие границ помогут сдержать рост числа инфицированных.

Во всем мире на сегодняшний день выявлено 3,8 миллиона коронавирусных больных. от COVID-19 скончались 269 594 пациента. Вирус можно принести домой даже на волосах.