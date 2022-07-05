Свод правил пожарной безопасности для фасадных систем зданий утвердили в МЧС

МЧС России утвердило правила противопожарной безопасности для фасадных систем зданий на фоне нескольких крупных возгораний, которые распространились по фасадам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ министерства.

«Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года свод правил «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте», — привело агентство фрагмент приказа.

Документ предусматривает правила безопасности при монтаже, а также эксплуатации и ремонте фасадных систем. Кроме того, в указе содержится список требований к строительным материалам, которые входят в состав конструкций фасадных систем.

В начале июня произошел пожар в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Возгорание с огромной скоростью распространилось более чем на тысячу квадратных метров. Фасад здания почти полностью сгорел. Об особенностях подобных фасадов «360» рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Он предположил, что было бы целесообразным провести проверку подобных зданий после масштабного ЧП.