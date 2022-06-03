Пожар запустит череду проверок. Почему «Гранд Сетунь Плаза» сгорел так быстро?

Возгорание в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве с огромной скоростью распространилось более чем на тысячу квадратных метров. Фасад здания почти полностью сгорел. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в комментарии «360» рассказал об особенностях подобных фасадов и предположил, что было бы целесообразным провести проверку подобных зданий после масштабного ЧП.

«Это так называемые вентилируемые фасады, декоративные фасады, которые применяются для красоты, то есть никакой конструктивной нагрузки они не несут, но при это придают зданию определенный вид. Как правило, эти фасады сделаны из углеродосодержащих материалов, проще говоря, из пластика с определенными показателями горючести, токсичности, распространения пламени и дымообразующей способности разных параметров», — рассказал эксперт.

Кузнецов обратил внимание, что здание было реконструировано не так давно, а данные о материалах, которые использовались для этого, есть в распоряжении государственной экспертизы. Это не секретные материалы, их можно запросить и понять, какие характеристики применялись, допустимы ли они были по действующим на момент строительства нормам.

«Это важно, потому что на сегодняшний момент нормы существенно ужесточились. А здание, построенное 15 лет назад, могло использовать в своем конструктиве материалы, которые по нынешним нормам использовать уже нельзя. Но поскольку закон обратной силы не имеет, то демонтаж фасадов не предполагался», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что определенную угрозу, судя по кадрам с места ЧП, эти конструкции несут. Он напомнил, что пожару был присвоен самый высокий ранг сложности. На фоне этого, по его мнению, есть есть повод задуматься о том, что материалы, применяемые достаточно давно, в силу временных характеристик утратили свои функции. Может быть, есть смысл задуматься хотя бы о проверке их состояния, добавил собеседник «360».

Он указал на то, что строительные материалы должны были существенно ограничивать распространение пожара, но по факту этого не произошло, хотя этому есть много причин — и погодные условия, и конструктивные особенности здания, и роза ветров.

«Истина в последней инстанции — это заключение органа дознания. Испытательно-пожарная лаборатория, структура МЧС, даст заключение и о причинах пожара, и о возможных нарушениях в области строительных норм и обеспечении пожарной безопасности. Это заключение является основанием для судебного разбирательства», — пояснил Кузнецов.

Отдельно он обратил внимание на сообщения сотрудников БЦ о том, что в здании не сразу сработала автоматическая дымовая сигнализация. По словам эксперта, устройство, которое расположено внутри БЦ не смогло бы отреагировать на то, что происходит снаружи, особенно, если никто в здании, например, не открывал окна.