Эксклюзив 31 декабря 2022, 18:35 «СВО получит новый импульс». Путин дал понять россиянам, чего ожидать в Новом году Политолог Серов оценил новогоднее обращение Путина россиянам не из столицы Пресс-служба Кремля

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Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, которое первыми посмотрели жители Дальнего Востока, быстро распространилось в Сети. Его оценил политолог и журналист Юрий Светов. В беседе с «360» он вспомнил, что это не первое обращение Путина к россиянам не из Кремля.

«Во-первых, важно, что обращение президента сделано не из столицы, а из Ростова-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа. Помню аналогичную ситуацию, когда Владимир Путин стал врио президента и на Новый год полетел на Кавказ, где тогда была очень сложная обстановка», — отметил политолог.

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Светов подчеркнул, Путин дал понять военнослужащим, что находится с ними не фигурально, а рядом. Также журналист назвал символичным жестом награждение генерала Сергея Суровикина орденом Святого Георгия III степени, эта награда очень ценилась в Российской империи и сейчас возрождена.

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«Во-вторых, Владимир Путин сформулировал цели СВО, а именно — жесткая борьба за суверенитет, за независимость, за наше право самим определять свою судьбу. Он не говорил о конкретных датах, но из тона понятно, что СВО получит новый импульс и будет развиваться с другой интенсивностью», — добавил Светов.

Находясь в Южном военном округе, президент Путин напомнил военнослужащим, что «Россию подогнали к этой черте: или все сдавать, или бороться». Однако, как подчеркнул глава государства, с такой армией «сдавать ничего нельзя».