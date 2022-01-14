Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили из-за распространения «омикрона»

В России решили отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах из-за распространения «омикрона». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Правительство совместно с партией „Единая Россия“ в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова. Ее процитировало РИА «Новости».

Она добавила, что эту инициативу подготавливали при распространении «дельта»-штамма, но сейчас Россию ждут уже новые вызовы. При этом, по ее словам, кабмин уже 14 января внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах.

В документе будет говориться о том, что люди без QR-кода смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля. Также Минздрав РФ будет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для тех, у кого есть медотвод. Кроме того, военнослужащие и приравненные к ним получат ковидные сертификаты с соблюдением требований защиты данных.