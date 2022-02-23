Московский священник, а по совместительству блогер Николай Бабкин заявил, что дарить мужчинам носки на День защитника Отечества — это грех. Шуточный ролик об этом он выложил у себя на странице в Instagram.

В скетче к Бабкину обращается женщина, которая интересуется, можно ли ей сэкономить и подарить мужу на 23 Февраля носки.

«Нет. Это грех», — шепотом ответил священник храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном.

Произнося эти слова, Бабкин сначала посмотрел на прихожанку, а потом перевел взгляд в камеру.

«Я вас предупредил, женщины», — указано в подписи к ролику.

Накануне Бабкин выложил у себя еще один ролик на схожую тему. Там он спрашивает у супруги, что она подарила ему на 23 Февраля. Она отвечает, что ничего. И тогда Бабкин говорит: «Я тебе на 8 Марта отомщу». Священник также дал совет, что если женщина в этот день спросит, какой сегодня праздник, то можно сказать, что это 23 Февраля по старому стилю.

В 2022 году носки снова стали самым востребованным подарком на 23 Февраля. Второе место заняли трусы, третье — дезодоранты. В пятерку также вошли ремни и пены для бритья.