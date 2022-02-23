Россиянки вновь начали дарить мужчинам на 23 Февраля носки и трусы

Мужские носки вновь стали самым востребованным у россиянок подарком на 23 Февраля. В прошлом году наблюдался спад интереса к этим товарам — в 2022-м же их стали покупать в полтора раза чаще. Таковы данные «Известий», полученные от онлайн-ретейлера Wildberries и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

На втором месте по популярности — трусы, на третьем — дезодоранты. Их популярность за год также выросла в разы. В топ-5 вошли ремни и пены для бритья, а в десятку — кошельки, электробритвы, галстуки и армейские сухпайки (подарочные наборы продуктов — консервы, снеки, бакалея, — оформленные как солдатский рацион). Востребованность сухпайков выросла в 2,5 раза. Также россиянки стали чаще дарить мужчинам бренди и коньяк.

Кроме того, значительно популярнее, чем в прошлом году, стали такие подарки, как умные часы и фитнес-трекеры (их продажи выросли на 630%), гантели (на 530%), беспроводные наушники (на 150%).

На спросе предсказуемо сказались пандемия и распространение удаленки: востребованность домашних брюк выросла на 163%, халатов и пижам — на 76 и 55% соответственно.

Многие товары за год подорожали. Средний чек на смартфоны вырос на 21%, на мужскую парфюмерию — на 19%, на трусы — на 18%, на рубашки (популярность которых, кстати, снизилась) — на 13%. Незначительно — на 5 и 2% соответственно — подорожали носки и беспроводные наушники.

Детям на 23 Февраля чаще всего приобретали игрушечные машинки, оружие, вертолеты.