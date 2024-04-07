Общество 07 апреля 2024, 05:59 Священник рассказал о популярной традиции в Благовещение Протоиерей Козлов назвал традицию с голубями любимой у верующих в Благовещение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обычай выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебный, однако его все равно многие любят и соблюдают. Об этом рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА «Новости».

«В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция — после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», — рассказал он.

Реклама

Также отпускание голубей на волю служит напоминанием о действии Духа Святого. В другом евангельском сюжете рассказывали о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.

Ранее «360» разобрался в истории и традициях благовещения Пресвятой Богородицы. Это поистине радостный праздник в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают о счастливой новости, которую архангел Гавриил принес Деве Марии.